В Петербурге открыли бюст маршалу Говорову

У здания школы "Балтика-колледж" в Центральном районе Петербурга сегодня, 7 сентября, торжественно открыли бюст одному из самых знаменитых маршалов времен Великой Отечественной войны, Леониду Говорову, о чем говорится на сайте городского правительства. На церемонию приехал губернатор Александр Беглов, напомнивший о важности дня начала блокады, который традиционно вспоминают 8 сентября.

"Этого замечательного человека очень любят в нашем городе и по всей стране. Его любили простые солдаты. Леонид Говоров всегда тщательно прорабатывал все операции – думал о том, чтобы уберечь как можно больше людей. Он приказал рыть окопы в человеческий рост, чтобы бойцы не гибли массово под шквалом вражеского огня", - приводятся слова Беглова.

Мероприятие также посетили потомки Говорова. Работы по изготовлению бюста профинансировал благотворительный фонд имени Погосяна. Автором монументального произведения выступил скульптор Лева Байбутян, а инициировали установку непосредственно участники школы, носящей имя прославленного военачальника.

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