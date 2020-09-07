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18:21

Кабмин выделил полмиллиарда рублей Минюсту на выплаты по решениям ЕСПЧ

фото ЗакС политика Кабмин выделил полмиллиарда рублей Минюсту на выплаты по решениям ЕСПЧ

Премьер-министр Михаил Мишутин подписал распоряжение о выделении Министерству юстиции 550 млн рублей на выплаты компенсаций по решениям Европейского суда по правам человека, документ опубликован на портале правовой информации.

В августе стало известно, что Минюст приостановил выплаты по решениям ЕСПЧ из-за нехватки средств. Письма об этом получили, в частности, фигуранты "болотного дела" Илья Гущин и Алексей Гаскаров, которым ЕСПЧ присудил компенсации в 10 тысяч евро каждому. Минюст обещал им выплатить компенсации с учетом процентов за задержку, когда ведомство получит деньги от Минфина.

Руководитель "Агоры" Павел Чиков обратил внимание, что проблема нехватки денег у Минюста на решения по ЕСПЧ повторяется каждый год. В бюджете на 2020 год на эти цели было выделено 600 млн рублей.

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