Петербуржец стал первым оштрафованным за неуведомление о результатах теста на коронавирус

Зеленоградский суд Петербурга оштрафовал жителя города на 15 тысяч рублей за то, что он вовремя не оповестил о результатах теста на коронавирус после того, как вернулся из-за границы, передаёт РИА "Новости". Это первый подобный случай в России.

Протокол был составлен по ч. 2 ст. 6.3 КоАП. Петербуржец был должен разместить результаты теста на коронавирус в трёхдневный срок после возвращения в Россию, но так этого и не сделал. Выписанный ему штраф - минимальный предусмотренный по этой статье.

Со 2 августа составлен уже 101 протокол за подобное нарушение, передаёт "Интерфакс". Материалы переданы в суд.