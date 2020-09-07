"Кто этот негодяй, кто этот подонок?": Милонов клеймит инициаторов уроков секс-просвещения

Петербургский депутат из Госдумы, последовательный защитник консервативных ценностей Виталий Милонов вернулся к теме школьных уроков сексуального просвещения, которые могут ввести в России. В его понимании, налицо два факта: инициатива представляет собой и развращение малолетних, и определенное лицемерие.

"Давайте называть вещи своими именами! Никто не будет говорить о том, как выстроить ситуацию, когда у тебя конфликт с девочкой или с мальчиком. Контрацепция – это лишь отмазка. Школьников, которые ещё дети, будут просто банально учить половым нюансам личной жизни", - оценил он идею в интервью "Радио1".

Продвигаемое некоторыми общественниками предложение Милонов сравнивает с пропагандой употребления алкоголя и террористической деятельности, а сами инициаторы для него - люди с психическими девиациями.

"Почему какие-то извращенцы считают, что наши дети должны вести сексуальную жизнь с начальной школы, только чтобы не залететь? Кто этот негодяй, кто этот подонок, который решил эту программу подсунуть нашим детям?!", - сокрушается законотворец.

Взамен петербуржец предлагает вернуть пионерские отряды, чтобы дети вместо плотских удовольствий думали о "правильных идеалах".

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