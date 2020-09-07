В Смольном анонсировали скорейшее решение проблемы долгостроев

Петербургские чиновники собираются тем или иным способом закрыть вопрос с долгостроями не позднее 2022 года, пишет ТАСС со ссылкой на зампреда комитета по строительству Евгения Барановского.

"Мы за два года планируем, учитывая 2020-2021 годы, полностью решить проблему. Даже те, которые мы не сможем (по объективным причинам, где на нуле были объекты строительства на начало этого года), по всем будут приняты управленческие решения", - приводится его цитата.

По имеющимся у Барановского и его коллег сведениям, проблемными в 2019 году считались 29 жилых домов, большую часть из которых уже сдали, а 9 из них достроят до конца нынешнего года. Этим летом список пополнился еще 22 домами. Согласно новейшему плану графику, до конца года в эксплуатаацию должны ввести 16 домов, содержащих в себе 3306 квартир.