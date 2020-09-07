На Невском открыли памятную доску в честь блокадных нотариусов

На доме 44 по Невскому проспекту в преддверии очередной годовщины начала ленинградской блокады открыли памятный знак, адресованный нотариусом, которые работали в осажденном городе, сообщает сайт петербургского омбудсмена Александра Шишлова. Идея установки таблички принадлежит Нотариальной палате Петербурга.

"Профессиональное сообщество увековечило тихий трудовой подвиг своих коллег в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Первая нотариальная контора ни на один из 871 дней осады не прекращала своей деятельности.

Сегодня же с участием губернатора Александра Беглова на улице Маяковского открыли бюст маршалу Леониду Говорову, командовавшему Ленинградским фронтом в годы войны.

Фото: сайт уполномоченного по правам человека в Петербурге

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