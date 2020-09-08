Государственный поисковик "Спутник" прекратил работу

Государственная поисковая система "Спутник" прекратила свою работу, сообщает CNews.

С официального сайта "Спутника" пропала строка ввода поисковых запросов. На главной странице представлены другие разработки "Ростелекома": доверенный и корпоративный браузеры, аналитическую систему и дистрибутив корпоративного поиска с машинным обучением. Из сервисов работают только корпоративные новости.

Одним из первых исчезновение поисковой строки заметил руководитель исследовательских проектов в Mail.ru Group Михаил Козлов. По его словам, "теперь вместо поискового портала – корпоративный сайт".

"Спутник" начал работу в 2014 году и должен был "стать точкой доступа к цифровой инфраструктуре общества и государства". Первоначальные инвестиции в проект составили $20 млн, общие вложения "Ростелеком" не раскрывал, но, по подсчетам CNews, к 2016 году они составили не менее 2 млрд рублей. При этом пользовательская аудитория поисковика в России оценивалась на уровне 1%.

Тем не менее, в 2017 году "Ростелеком" вложил еще 260 млн рублей на развитие браузера, а уже спустя несколько месяцев, в феврале 2018-го, обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о запуске процедуры банкротства "Спутника" из-за долгов на 10 млн рублей с процентами.