Вакцину от коронавируса "Спутник V" выпустили в гражданский оборот

Первая партия вакцины против коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот, сообщили в Минздраве.

Напомним, эта вакцина была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В Минздраве заявили, что она "прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора". В ближайшее время первые партии вакцины поставят в регионы.

Вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Прививку уже сделали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Марат Хуснулинн, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу. Старт массовой вакцинации намечен на октябрь, при этом одновременно с этим пройдет третья фаза клинических исследований вакцины.