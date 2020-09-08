Число зараженных коронавирусом в России снова возросло на 5 тысяч человек

В России за минувшие сутки зафиксировано 5 099 новых случаев заражения коронавирусом, всего за время эпидемии в статистику попали 1 035 789 заболевших, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

За последний день стало известно о еще 122 умерших от коронавируса, общее число летальных исходов от болезни возросло до 17 993.

В Петербурге количество зараженных увеличилось на 210 человек, до 38 218. 20 петербуржцев признаны умершими от болезни за минувший день, всего известно о 2 552 скончавшихся от коронавируса в городе. В Ленобласти заболели еще 37 человек, всего заразились, по официальным данным, 7 086 человек в регионе.

В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло до 13 358 человек (+63), в Архангельской – до 11 337 (+68), в Коми – до 6 816 (+29). В Псковской области всего заболели 4 812 человек (+21), в Новгородской – 4 527 (+26), в Вологодской – 3 666 (+34). В Калининградской области в статистику внесены 3 596 заболевших (+28), в Карелии – 3 321 (+5), в НАО – 319 (0).