Минтруда представил график выходных дней в 2021 году: новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января

В Министерстве труда представили на общественное обсуждение проект постановления правительства о переносе ряда выходных дней в 2021 году. Документ опубликован на портале правовой информации.

Так как в грядущем году сразу несколько праздничных дней выпадают на выходные, Минтруда предлагает следующий механизм переноса: выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Кроме того, в ведомстве находят резонным перенос отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.

Нерабочими, согласно позиции министерства, должны быть: с 1 по 10 января (новогодние каникулы), с 21 по 23 февраля (День защитника Отечества), с 6 по 8 марта (Международный женский день), с 1 по 3 мая (Праздник Весны и Труда) и с 8 по 10 мая (День Победы), с 12 по 14 июня (День России), с 4 по 7 ноября (День народного единства).

"Обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни", - уточнили в Минтруда.