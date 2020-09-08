Лукашенко даст большое интервью российским госСМИ и ответит "на самые острые вопросы"

Александр Лукашенко пригласил в Минск крупные российские государственные СМИ для того, чтобы дать им большое интервью. В числе приглашенных медиа, передает RT, - Маргарита Симоньян (RT), Антон Верницкий (Первый канал), Евгений Рожков ("Вести") и Роман Бабаян (НТВ).

Как отмечается в Telegram-канале "Пул Первого", Лукашенко собирается "откровенно" ответить "на самые острые вопросы".

Следует напомнить, протесты в Белоруссии длятся уже месяц. Люди недовольны сфальсифицированными, по их мнению, выборами, на которых 80% голосов набрал Лукашенко, и последовавшим после этого насилием по отношению к мирным демонстрантам. Россия в этом конфликте занимает сторону избранного, по версии ЦИК, президента и приготовила для него силовой резерв на случай беспорядков.