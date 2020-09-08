Обещания самого главного

8 сентября исполнился год со дня избрания Александра Беглова губернатором Петербурга. За эти 12 месяцев и особенно предшествующий им предвыборный период он успел пообещать горожанам новые станции метро, триллионный бюджет и многое другое. Вспоминаем планы главы города, которые не смогли пройти испытания реальностью.

Новые станции метро

Медленное развитие "подземки" - тяжелое наследие, доставшееся Александру Беглову от его предшественника Георгия Полтавченко. Новые станции ждали жители Купчино, Васильевского острова, Красносельского, Красногвардейского районов, а также "спальных" пригородов, в первую очередь - 80-тысячного Кудрово.

Открытие станций Фрунзенского радиуса "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" должно было стать частью предвыборной кампании Беглова. Перерезать праздничные ленточки на новых вестибюлях глава города планировал 1 сентября, но церемонию отложили сначала на 5 сентября, а потом на 3 октября. Последний перенос получился особенно скандальным - Беглов решил пока не пускать пассажиров на новые станции едва ли не в момент церемонии их открытия.

Открыв, уже после выборов, "Проспект Славы", "Дунайскую и "Шушары", губернатор тут же пообещал, что за ближайшие 5 лет, то есть за время его правления, петербургский метрополитен пополнится еще семью новыми станциями. Одна пятая пути позади, но линии "подземки" пока больше не стали. Когда принимали бюджет на 2020 год, на развитие метрополитена заложили только 13,6 млрд рублей. Для сравнения даже в 2019-м было 18 млрд. Беглов объяснил снижение тем, что компания-монополист "Метрострой" все равно больше не освоит. Во время весенней корректировки, вызванной коронавирусом, траты на метро снизили до 9 млрд рублей.

Спустя год после выборов из перечисленных ранее Бегловым семи станций, даже по официальной информации в срок до 2024 года планируется открыть только три: "Горный институт" в 2022 году, "Путиловскую и "Юго-Западную" в 2023 году.

Обманутые дольщики

Принято считать, что первым вызовом для Беглова у руля города стал снежный январь 2019 года. Однако проблемы были и раньше. Лидер обманутых дольщиков группы компаний "Город" Алла Андреева в конце 2018 года она под видом журналистки попала на пресс-конференцию Владимира Путина и рассказала главе государства о проблемах участников долевого строительства в Петербурге. Президент пообещал Андреевой, что с ней встретится Беглов.

По итогу встречи Беглов сделал несколько заявлений. В том числе пообещал, что до конца 2020 года проблема обманутых дольщиков будет решена. Причем, по замыслу главы города, 85% ожидавших свое жилье должны были справить новоселье уже в 2019 году. На 2 июля 2020 года в Петербурга официально зарегистрировано 189 участников долевого строительства, нуждающихся в защите. В августе 2019 года - за месяц до губернаторских выборов - в городском комитете по социальной политике сообщали, что в реестре числится 121 человек.

фото: gov.spb.ru

Кроме того, в городе остаются проблемные объекты, дольщиков которых по тем или иным формальным причинам не включают в реестр обманутых. Например, ЖК "На Заречной" и "Три Апельсина", которые начинала возводить компания Normann. На начало сентября это самые крупные недострои города и работы на них, по словам покупателей квартир, не ведутся. К годовщине избрания Александра Беглова губернатором дольщики норманновских жилых комплексов подготовили письмо президенту Владимиру Путину. Там, в частности, говорится, что "после проведения выборов губернатора инициативность и личная ответственность Беглова А.Д. за недостроенные объекты Санкт-Петербурга, о которой он заявлял, пропала".

Нельзя не отметить и положительные моменты. За недолгий период правления Беглова достроили несколько проблемных жилых комплексов, в том числе "Ижора парк", "Новая Скандинавия" и главное "Охта Модерн", который начали возводить еще в 2004 году.

Победить руферов

Несколько раз за время своего правления Беглов поднимал вопрос экскурсий по крышам Петербурга. Сначала на заседании городского правительства в мае 2019 года, еще будучи временно исполняющим обязанности губернатора, он назвал новый модный вид городского туризма "большой проблемой". Беглов уточнил, что это не только проблема безопасности, но и причина протечек в квартирах. Через два месяца он коснулся этой темы на встрече Совбеза России, пообещав решить ее за год с помощью камер видеонаблюдения в парадных и на чердаках.

Через год на очередном заседании правительства он вновь вспомнил про руферов. Губернатор заявил, что "надо прекращать несанкционированные экскурсии, нужно придать этому нормативный характер, создать безопасные условия". Экскурсии по крышам в Петербурге проводятся до сих пор и их рекламы в городе меньше не стало. Чтобы в этом убедиться, достаточно пройтись вечером по Невскому проспекту.

Сохранение зеленых зон

В августе 2019 года Беглов пообещал защитить парк Малиновка, на территории которого в очередной раз планировалось строительство православного храма. Для РПЦ нашли новый участок, а градоначальник в ходе предвыборных дебатов заявил о том, что пока его оппоненты ходят по митингам, он делает реальные дела. Тогда же Смольный подготовил законопроект, по которому вся территория Малиновки должна становится зоной зеленых насаждений общего пользования. Однако эта инициатива так и не была принята. Она не прошла даже первого чтения в городском Законодательном собрании. Как тут не вспомнить о принципиальной позиции спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, который несколько раз объявлял, что в Малиновке будет храм.

Беглов до дня всенародного голосования вообще часто представал защитником зеленых зон. Например, вмешался в конфликт вокруг Муринского парка. Там, напомним, начали вырубать деревья под строительство спорткомплекса Nova Arena-2. Против этого восстали местные жители, которых поддержали все три соперника Беглова по выборам. Главе города пришлось реагировать - он заявил, что следит за ситуацией и призвал застройщика представить концепцию развития парка, которая могла бы устроить местных жителей. Презентацию этой концепции должна была организовать администрация Калининского района. Прошло больше года - презентации так и не было, а Смольный через суд пытался добиться возврата спорному участку в Муринском парке статуса, разрешающего строительства спортобъектов.

Подробнее о конфликтах вокруг зеленых зон, обострившихся через год после губернаторских выборов, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Триллионный бюджет

Доходная часть бюджета Петербурга в размере 1 трлн рублей - одно из главных обещаний Беглова в бытность кандидатом в губернаторы. Этого показателя, по его замыслу, город должен достичь к 2024 году. Вмешался коронавирус. Эпидемиологический кризис и последствия от введенных ограничений заставили весной 2020 года править действующий бюджет. В результате прогнозы по доходам сократили с 674,9 до 573,8 млрд рублей.

Но даже в разгар коронокризиса Беглов неоднократно утверждал, что город не отказывается от намерения заработать 1 трлн. В ходе сентябрьских "нулевых чтений" бюджета 2021 года были озвучены более скромные прогнозы.

Ожидается, что доходы в 2021 году составят 679,7 млрд рублей. По плану в 2022 году казна должна получить 682,3 млрд, а в 2023-м - 716,9 млрд. Суммы указаны без учета поступлений из федерального центра, но вряд ли даже с ними такими темпами в пятилетку правления Беглова удастся дотянуть до триллиона.

Север без неприятного запаха

Все в том же полном громких обещаний августе 2019-го Беглов заявил, что до конца года жители Приморского района забудут о запахе от мусорного полигона "Новоселки". Глава города пообещал, что отходы в это место свозить не будут, только грунт для засыпки свалки.

Полигон, уже много лет бывший причиной для недовольства жителей севера Петербурга, официально закрыли еще в 2017 году, после чего началась его рекультивация. Беглов успокаивал петербуржцев системой видеонаблюдения, которое установят на свалке, чтобы не допустить новых несанкционированных завозов.

Год спустя жители ближайших к "Новоселкам" муниципалитетов продолжают жаловаться на неприятный запах в социальных сетях. А экологи жалуются на то, что на полигон вновь завозят отходы.

Сергей Еремеев

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