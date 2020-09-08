В Петербурге сожгли 46 тонн санкционных сыров, масла и хамона

Управление Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти отчиталось об уничтожении 46 тонн санкционных продуктов из Европы – сыров, сливочного масла и хамона.

По словам сотрудников Россельхознадзора, санкционные продукты привезли из Германии в Петербург под видом химической продукции. Сыры, масло и хамон были произведены в Италии, Франции, Эстонии и других европейских странах. Доставляли их на адрес одной из петербургских фирм.

Напомним, продуктовое эмбарго Россия ввела в ответ на санкции западных стран, введенных из-за присоединения Крыма. В страну запрещен ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. Санкционные продукты уничтожают: обычно или сжигают, или давят бульдозерами.