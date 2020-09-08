Ефремова приговорили к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП

Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима по делу о ДТП с гибелью человека и обязал выплатить компенсацию в 800 тысяч рублей, передает "Медуза". Кроме того, его лишат права управления транспортом на три года.

Суд признал Ефремова виновным в нарушении ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человек). Прокуратура запрашивала для актера 11 лет колонии.

"Ефремов в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека", - приводит слова судьи из приговора "Интерфакс".

Суд исходил из того, что Ефремов не признал вину. Актер изначально признал ее, затем отказывался считать себя виновником ДТП, говоря, что ничего не помнит, а на заседании 3 сентября заявил, что вину он все же признает.

Вечером 8 июня Ефремов, не справившись с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб. В крови Ефремова нашли алкоголь.

фото: Актёр Михаил Ефремов / ВК