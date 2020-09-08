В ООН призвали Россию провести беспристрастное расследование отравления Навального

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти России провести независимое и беспристрастное расследование обстоятельств отравления политика Алексея Навального, передает "Интерфакс".

По словам Бачелет, в ООН обеспокоены немалым количеством отравлений "или других форм преднамеренных убийств" российских граждан и в самой России, и за рубежом.

"Российским властям необходимо целиком и полностью расследовать, на ком лежит ответственность за это очень серьезное преступление, совершенное на российской земле", - подчеркнула Бачелет.

Накануне врачи немецкой клиники "Шарите" сообщили, что Навальный очнулся после более чем двухнедельной комы и уже реагирует на речь окружающих.

Навальный впал в кому 20 августа после того, как ему стало плохо при перелете из Томска в Москву. Несколько дней он находился в больнице Омска, затем его транспортировали в Германию. Позже немецкая сторона пришла к выводу, что Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом из группы ядов "Новичок".