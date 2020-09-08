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13:56

"Ростелеком": Госпоисковик "Спутник" переориентирован на разработку ПО

фото ЗакС политика "Ростелеком": Госпоисковик "Спутник" переориентирован на разработку ПО

"Ростелеком" заявил, что его дочерняя компания ООО "Поисковый портал "Спутник" переориентировалась на разработку программного обеспечения и продолжает полноценную работу с госорганами, передает ТАСС.

По словам представителей "Ростелекома", нынешняя стратегия "Спутника" предполагает, что компания теперь занимается разработкой ПО и решений для сегментов B2B и B2G в области поиска и обработки информации. В компании рассказали, что среди разработок - корпоративные браузер и поисковая система, лаборатория интеллектуального анализа данных, web-аналитика и другие.

Ранее стало известно, что с официального сайта "Спутника" пропала строка ввода поисковых запросов,  а на главной странице отображаются ссылки на другие разработки компании. Сервис задумывался как государственный поисковик.

"Спутник" начал работу в 2014 году и должен был "стать точкой доступа к цифровой инфраструктуре общества и государства". Первоначальные инвестиции в проект составили $20 млн, общие вложения "Ростелеком" не раскрывал, но, по подсчетам СМИ, к 2016 году они составили не менее 2 млрд рублей. При этом пользовательская аудитория поисковика в России оценивалась на уровне 1%.  

Тем не менее, в 2017 году "Ростелеком" вложил еще 260 млн рублей на развитие браузера, а уже спустя несколько месяцев, в феврале 2018-го, обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о запуске процедуры банкротства "Спутника" из-за долгов на 10 млн рублей с процентами.

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