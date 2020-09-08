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14:01

На новосибирский штаб Навального совершено нападение: несколько активистов попали в больницу

фото ЗакС политика На новосибирский штаб Навального совершено нападение: несколько активистов попали в больницу

Неизвестный атаковал новосибирский штаб Алексея Навального: в результате трое волонотеров в полуневменяемом состоянии попали в больницу, сообщила "Открытым медиа" офис-менеджер организации Антонина Арефьева. 

"Их всех тошнило, они все горячие, они заторможенные и у всех двоилось в глазах", - уточнила она.

При этом все активисты были в сознании, когда их забрали медики, добавила менеджер проектов штаба Ольга Гусева, которая в момент нападения тоже была в помещении.

Директор ФБК Иван Жданов известил также, что по имеющейся у него информации во время происшествия в качестве оружия было якобы использовано некое химическое вещество: "Неизвестный бросил бутылку и убежал".

Напомним, ранее команда Навального выпустила фильм о коррупции в стройбизнесе Новосибирска.

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