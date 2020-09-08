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Поправки в Конституцию

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14:02

Профсоюз МПРА намерен провести "первомайскую демонстрацию" в сентябре

фото ЗакС политика Профсоюз МПРА намерен провести "первомайскую демонстрацию" в сентябре

Представители петербургского отделения Межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" подали заявку в Смольный на проведение 20 сентября шествия по Невскому проспекту. По словам заявителей, эта акция должна стать заменой традиционному Первомаю, который в 2020 году не состоялся из-за коронавируса.

Месяцы пандемии вывели на первый план множество проблем, связанных с трудовыми отношениями, рассказал ЗАКС.Ру один из организаторов акции Петр Принев.

- Важно сейчас актуализировать эти вопросы и принудить власть к тому, чтобы она адекватно отреагировала на ситуацию с заработными платами, и вопросы, связанные с индексацией зарплат и премиальными выплатами, рассматривались в пользу работников, - отметил Принев. 

Члены МПРА предлагают ввести две поправки к Трудовому кодексу: обязать работодателей ежегодно индексировать зарплаты не ниже уровня инфляции и обязать их же включить премиальную часть заработной платы в оклады работников. В профсоюзе считают, что это было бы адекватной реакцией на появление в Конституции слов об уважении труда граждан и обеспечении защиты их прав.

Сентябрьскую демонстрацию планируется завершить митингом на Исаакиевской площади. По словам Принева, организаторы готовы соблюсти все меры безопасности, в том числе следить за соблюдением социальной дистанции как во время митинга, так и по ходу шествия. 

Напомним, ограничительные меры на проведение публичных мероприятий в Петербурге действуют до 20 сентября. Тем не менее, в городе уже несколько раз проводились масштабные праздники, в том числе и на Невском проспекте, по которому 29 августа прошел "Парад цветов".

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