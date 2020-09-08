"Возможно, я немного пересидел": Лукашенко - в разговоре с российскими СМИ

Побывавший на интервью с Александром Лукашенко корреспондент ВГТРК Евгений Рожков поделился впечатлениями от встречи с президентом Белоруссии.

В числе прочих тем была затронута и ключевая на сегодняшний день - протесты. Вновь Лукашенко заявил о влиянии Запада на развитие событий в стране, признав при этом существование и внутренних проблем.

"Я спросил, неужели только внешние причины стали причиной недовольств. Он сказал, что есть и внутренние причины. И ответил следующее (смотрю, чтобы не ошибиться, потому что это цитата). Он сказал: „Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга и из чайника. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов"", - сообщил Рожков.

Кроме того, добавил корреспондент, в числе внутрених проблем Белоруссии Лукашенко назвал разницу в поколениях: по мнению белорусского главы, ситуацию дестабилизирует новый, подросший "класс буржуев".

"Буржуйчиков, как он сказал. И это действительно привело к недовольству. Они хотят власти", - заключил Рожков.

Следует напомнить, что в Белоруссии уже месяц не прекращаются протесты. Люди недовольны сфальсифицированными, по их мнению, выборами, на которых 80% голосов набрал Лукашенко, и последовавшим после этого насилием по отношению к мирным демонстрантам. Россия в этом конфликте занимает сторону избранного, по версии ЦИК, президента и приготовила для него силовой резерв на случай беспорядков.