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14:58

Хабаровчане в 60-й раз вышли на улицы для того, чтобы поддержать Фургала

фото ЗакС политика Хабаровчане в 60-й раз вышли на улицы для того, чтобы поддержать Фургала

Уже 60-й день подряд обитатели Хабаровска выходят на протестную акцию в поддержку пребывающего под арестом экс-краевого главы Сергея Фургала: трансляцию с места событий осуществлял YouTube-канал RusNews.

Мероприятие началось на площади Ленина у здания регионального правительства. После собравшиеся двинулись маршем по центральным улицам города.

Демонстранты скандировали следующие лозунги: "Фургал - наш выбор", "Мы пришли сами!" и "Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает". В руках хабаровчан были плакаты "Наш выбор - наш Фургал" и "Я/МЫ Сергей Фургал". В поддержку митингующих сигналили проезжающие мимо машины.

Напомним, протесты в поддержку Фургала проходят в Хабаровске ежедневно с 11 июля. 

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