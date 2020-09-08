Адвокат историка Соколова просит возбудить дело о ложных показаниях против Понасенкова

Адвокат историка, бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Торгашев направил заявления в несколько ведомств с требованием возбудить уголовное дело в отношении публициста Евгения Понасенкова и студента Антона Кужима по статье о заведомо ложных показаниях, передает ТАСС.

Заявления направлены в Следственный комитет, Генпрокуратуру, управление МВД по Москве. По мнению адвоката, Понасенков на заседании суда 27 июля допустил "несколько заведомо ложных высказываний".

"Так, имеются доказательства того, что Понасенков являлся организатором методичной травли в отношении Соколова. В частности, речь идет о многократных публичных оскорблениях Соколова в 2018 году, об организации провокации в ходе публичной лекции Соколова 2 марта 2018 года в СПбГУ. На суде Понасенков эти обстоятельства отрицал, также Понасенков ввел суд и общественность в заблуждение относительно его судебных разбирательств с Соколовым", - сказал Торгашев, добавив, что он проводил собственное расследование "длительной, тщательной спланированной и жестокой травли, которой подвергался Соколов до убийства Анастасии Ещенко".

Сам Понасенков ранее заявлял о намерении подать на Соколова в суд из-за этих обвинений.

Заявления адвоката касаются гражданских разбирательств Соколова и Понасенкова: конфликт между ними разгорелся в 2018 году, когда публицист обвинил историка в плагиате. Понасенков утверждает, что Соколов заимствовал концепции из его монографии "Первая научная история войны 1812 года", но не сделал ссылок. В ответ Соколов в интервью блогеру Дмитрию Пучкову (Гоблин) назвал труд Понасенкова "ненаучным", заявил, что его автор – не ученый-историк, а "его произведение не заслуживает доверия со стороны читателей, так как он непосредственно не изучал источники, на которые ссылается".

Соколова обвиняют в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, жившей с ним. Его задержали в ноябре 2019 года, когда он в нетрезвом состоянии пытался утопить в Мойке пакет с частями человеческого тела и оружием. Тело Ещенко нашли у него в квартире, выяснилось, что он застрелил ее после ссоры и расчленил. Соколов признался в содеянном, психиатрическая экспертиза сочла его вменяемым.