Студенты МГУ просят отсрочки оплаты за обучение из-за пандемии COVID-19

Студенты МГУ объединились в коалицию и разместили на сайте Change.org петицию, адресованную ректору вуза Виктору Садовничему, президенту Владимиру Путину и российскому премьеру Михаилу Мишустину, с требованием понизить стоимость обучения в университете на время пандемии COVID-19.

Из-за распространения коронавируса и последовавших за этим экономических ограничений многие студенты испытывают финансовые проблемы, вызванные, в том числе, сокращением доходов родителей. Более того, указывают авторы обращения, из-за перехода вуза на дистанционное обучение качество преподавания заметно ухудшилось.

"Вследствие этого мы утверждаем, что образовательные услуги студентам контрактной формы обучения не оказываются в полном объеме", - отмечается в петиции.

Обратившиеся настаивают, чтобы Садовничий лично обратился к Путину и Мишустину с просьбой выделить средства МГУ для выполнения требований студентов, обучающихся на платной основе.

На данный момент петицию подписали свыше 560 человек.