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16:13

Мосгорсуд оставил Андрея Пивоварова под арестом

фото ЗакС политика Мосгорсуд оставил Андрея Пивоварова под арестом

Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова на 14 суток, сообщает "Правозащита Открытки".

В Facebook Пивоварова его сторонники опубликовали письмо, которое директор "Открытки" отправил из спецприемника. Он предположил, что истинная причина его ареста – попытка удержать его подальше от выборов, которые придутся как раз на время его ареста. Единый день голосования в 2020 году – 13 сентября. В региональных выборах нескольких субъектов федерации будут участовать кандидаты из команды "Объединенных демократов".

"Все последние недели я занимался этой кампанией, и сейчас на финише меня от этого отрезали", - написал Пивоваров.

Пивоварова арестовали 4 сентября, вменив ему нарушения на акции по сбору подписей под коллективным иском против поправок в Конституцию.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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