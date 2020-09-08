Мосгорсуд оставил Андрея Пивоварова под арестом

Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова на 14 суток, сообщает "Правозащита Открытки".

В Facebook Пивоварова его сторонники опубликовали письмо, которое директор "Открытки" отправил из спецприемника. Он предположил, что истинная причина его ареста – попытка удержать его подальше от выборов, которые придутся как раз на время его ареста. Единый день голосования в 2020 году – 13 сентября. В региональных выборах нескольких субъектов федерации будут участовать кандидаты из команды "Объединенных демократов".

"Все последние недели я занимался этой кампанией, и сейчас на финише меня от этого отрезали", - написал Пивоваров.

Пивоварова арестовали 4 сентября, вменив ему нарушения на акции по сбору подписей под коллективным иском против поправок в Конституцию.

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