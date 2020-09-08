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Поправки в Конституцию

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16:49

Верховный суд отказался принять иск об оспаривании законности голосования по Конституции

фото ЗакС политика Верховный суд отказался принять иск об оспаривании законности голосования по Конституции

Верховный суд отказался рассматривать иск координаторов кампании "НЕТ" о признании недействительным постановление о порядке голосования по поправкам в Конституцию, следует из обновления в картотеке дела на сайте суда.

8 сентября суд отказал в принятии заявления и вернул его в канцелярию. Причины решения не уточняются.

Координаторы кампании "НЕТ" подали иск 3 августа, приложив к нему листы с 42 тысячами подписей россиян. Они требовали признать недействительным постановление ЦИК "Порядке общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации" и отменить итоги плебисцита по изменению Основного закона страны.

По версии истцов, ЦИК не имел полномочий устанавливать многодневное голосование, поскольку в законе о поправках в Конституцию прописан только один день. Также они считают, что ЦИК не должен был вводить разные формы и способы такого голосования, в том числе - голосование на придомовых территориях и электронное голосование.

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