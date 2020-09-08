Не пробыв на посту и года, свой пост покинула гендиректор "Ленфильма" Юрченко

Назначенная 7 месяцев назад руководителем "Ленфильма" Инесса Юрченко покидает свой пост, передает "Фонтанка". Должность она получила в феврале, сменив на этом посту Эдуарда Пичугина, долгие годы занимавшего кресло гендиректора киностудии.

Решение об упразднении Юрченко окончательное: соответствующее распоряжение уже подписал глава Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко.

Причины кадровых перестановок, равно как и имя возможного преемника Юрченко, не указаны.

После назначения Юрченко заявляла, что намерена наладить взаимодействие между погрязшим в долгах "Ленфильмом" и инвесторами.

Прошлой осенью стало известно о блокировке со стороны ФНС четырех счетов "Ленфильма" в ВТБ и банке "Райффайзен". У киностудии накопилось долгов более чем на 2 млрд рублей.