Прокуратура Перми требует отменить "чрезмерно мягкий" приговор за акцию с манекеном Путина

Прокуратура Пермского края требует отменить приговор местным активистам за перфоманс с манекеном Владимира Путина и возобновления дела, сообщает "Апология протеста".

В жалобе прокурор Ольга Попова указала, что суд при оценке доказательств нарушил "уголовный и уголовно-процессуальный закон", что "повлекло принятие незаконного, необоснованного и несправедливого решения". По версии гособвинения, оправданный активист Александр Эткин "выполнял отведённую ему роль для достижения общей преступной цели — изготавливал видеофайл, задевающий чувства неопредёленного круга лиц" и "желал наступления последствий в виде размещения видеофайла в сети Интернет".

В отношении других фигурантов - Александра Шабарчина и Данилы Васильева – назначено "чрезмерно мягкое наказание", считает прокурор. Приговор она считает незаконным "ввиду неправильного применения уголовного закона".

18 августа Ленинский суд Перми приговорил Шабарчина и Васильева к двум годам колонии и году условно соответственно, признав виновными в хулиганстве. Эткин был оправдан в связи с отсутствием состава преступления. Дело касалось акции 2019 года, когда активисты оставили в центре Перми одетый в арестантский наряд манекен, к которому было приколото лицо Путина.