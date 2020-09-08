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17:59

В десятке школ Петербурга зафиксировали случаи заражения коронавирусом учеников

фото ЗакС политика В десятке школ Петербурга зафиксировали случаи заражения коронавирусом учеников

С начала учебного года в примерно десяти школах Петербурга выявили единичные случаи заражения коронавирусом, передает "Интерфакс" со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирину Чхинджерию.

По ее словам, инфекция пока не распространяется дальше, тех, кто контактировал с заболевшими, каждый день осматривают, а в случае подозрения на заражения – отправляют на изоляцию. Чхинджерия подчеркнула, что речь о переводе детей на дистанционное обучение не идет: это возможно при отсутствии 20 и более процентов учеников.

"Сейчас ситуация спокойная, и речь о таких мерах не идет", - сказала представитель Роспотребнадзора.

Конец прошлого учебного года из-за эпидемия коронавируса школьники провели на дистанционном обучении, с 1 сентября школы вернулись к работе в очном режиме. При этом в нескольких регионах отдельные классы и некоторые школы снова перевели на удаленное обучение из-за случаев коронавируса и детей или учителей.

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