Суд разрешил МВД прослушивать телефон Юлии Галяминой

Ещё 17 июня Московский городской суд санкционировал прослушку разговоров муниципала Юлии Галяминой, информирует ознакомившийся с соответствующим постановлением "Коммерсант".

"Постановление рассекречено, но остального мы не знаем: ни оснований, ни мотивированного обращения сотрудников МВД в суд. На 17 июня 2020 года в отношении Юлии Галяминой не было возбуждено никакого уголовного дела", - поделился мнением адвокат Михаил Бирюков.

Напомним, что статья 212.1 УК, по которой привлекли к уголовной ответственности Галямину, неоднократно подвергалась критике со стороны таких институций, как, в частности, президентский Совет по правам человека и Конституционный суд. Несмотря даже на публичную критику Владимиром Путиным приговора активисту Константину Котову, ставшему вторым в истории осужденным по "дадинской" статье, последний до сих пор находится в местах лишения свободы.

Галямину обвиняют в призывах к участию в несанкционированной акции против поправок в Конституцию, которая прошла 1 августа.