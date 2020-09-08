В Смольном обсудили ход подготовки города к Евро-2020

Под руководством вице-губернатора Владимира Кириллова в Смольном прошло совещание Межведомственного оперативного штаба по подготовке и проведению финального турнира чемпионата Европы по футболу в 2021 году, матчи которого пройдут также в Петербурге.

В заседании поучаствовали глава АНО "УЕФА Евро 2020" Алексей Сорокин, руководитель комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь и другие чиновники.

В ходе дискуссии Кириллов отметил готовность петербургской инфраструктуры к проведению спортивного мероприятия. Четыре матча, напомнил он, пройдут на стадионе "Зенит Арена" с 11 июня по 11 июля грядущего года.

Будут организованы фанзоны болельщиков на Конюшенной площади, добавил Кириллов, а также на Дворцовой площади.

"На сегодняшний день перед нами стоит задача предусмотреть необходимые мероприятия и меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции на объектах проведения чемпионата Европы: на стадионе, тренировочных базах, на Фестивале болельщиков УЕФА. Эту работу необходимо начать заблаговременно, чтобы быть готовыми к развитию любой ситуации и обеспечить максимальную безопасность наших граждан и иностранных болельщиков", - наказал вице-губернатор.

Завершая встречу, Кириллов поручил всем ответственным руководителям проработать порядок обеспечения мер эпидбезопасности, учитывая разные сценарии развития ситуации; отчет впоследствии направят в УЕФА.

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