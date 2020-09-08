Арбитражный суд признал Валерия Израйлита банкротом

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал совладельца ОАО "Компания Усть-Луга" Валерия Израйлита банкротом, передает "Коммерсантъ".

В отношении активов предпринимателя ввели процедуру реструктуризации долгов.

Израйлита подозревают в поставке некачественных труб для строительства одноименного порта в Ленобласти и выводе денег за границу. Ему предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В марте он был переведен из СИЗО под домашний арест.

Также Израйлита обвиняют в нарушении ст. 193.1 УК РФ (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, добытых преступным путем).

В 2019 году выяснилось, что поводом стала декларация об амнистии капитала, которую ФСБ изъяла из центрального аппарата ФНС декларацию об амнистии капитала. В ней Израйлит задекларировал контролируемые им иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета.

Закон об амнистии капитала был принят в 2015 году. Добровольно декларируя зарубежный капитал, бизнесмены освобождались от уголовной ответственности по статьям об уклонении от репатриации денежных средств, о неуплате таможенных платежей, налогов и сборов, о неисполнении обязанностей налогового агента, о сокрытии денежных средств и имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.