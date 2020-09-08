СМИ: По подозрению в крупном мошенничестве задержан замминистра энергетики Тихонов

Заместителя главы Минэнерго Анатолия Тихонова задержали полицейские: чиновника подозревают в крупном мошенничестве, информируют "Интерфакс" и ТАСС, ссылаясь на источники.

Замминистра доставили в полицию после допроса в СК.

"Тихонов допрошен в качестве подозреваемого, он задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ до предъявления обвинения", - пояснил собеседник "Интерфакса".

По данным следствия, которые частично приводит "Коммерсант", хищения в Минэнерго были совершены в рамках утвержденной в 2014 году госпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2013–2015 годы, предусматривающей финансирование мероприятий по разработке государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК), порученной ФГБУ "Российское энергетическое агентство" (ФГБУ РЭА). На данную деятельность агентство получило из министерства субсидии на общую сумму 968 млн рублей, часть из которых и была впоследствии, по версии ГСУ СКР и ФСБ, похищена.