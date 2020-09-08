Суд признал незаконными действия полицейских, прервавших пикет активиста Мусина

Смольнинский райсуд Петербурга признал нелегитимными действия полицейских, забравших в отдел активиста Евгения Мусина, стоявшего в одиночном пикете, передает "ОВД-Инфо".

"Бессрочник" пожаловался в суд на очередное "задержание по КУСП": 26 декабря 2019 года вышел на Малую Садовую в пикет, имея при себе плакат, на котором было написано "Воруем Твое Будущее. Шайку Путина под суд!". К нему почти сразу же подошли правоохранители, сообщившие, что он задержан и должен проехать с ними в ОП, так как поступила анонимная жалоба на его акцию.

Постфактум Мусин обратился с иском в суд, требуя признать действия полицейских незаконными и выплатить ему 300 рублей издержек, а также вернуть отобранный плакат. В качестве ответчика "бессрочник" указал подполковника Набокова В.Н., УМВД Санкт-Петербурга и ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"Практически вчистую. Осталось неудовлетворенным только одно требование - возвратить изъятый плакат, так как ответчики послали его „на экспертизу", откуда он уже полгода никак не вернется", - подытожил исход дела Мусин.