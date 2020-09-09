Силовики пришли к "МБХ медиа" и в офисы "Открытой России" и "Объединенных демократов" в трех регионах

Представители правоохранительных органов России нагрянули с обысками к участникам "Объединенных демократов" во Владимирской и Ивановской областях, а также в Татарстане, информируется в Telegram-канале сообщества. Кроме того, обыск идёт в столичном офисе "Открытой России" и редакции "МБХ медиа".

По словам председателя ОР Татьяны Бураковой, оперативные мероприятия проводятся в рамках дела ЮКОСа 2003 года.

Во Владимире обыск идёт у координаторов ОД Александры Романовой и Андрея Сергеевва, а также у кандидата в депутаты местной гордумы Ильи Косыгина.

В Ивановской области - силовики оказали визит координатору Николаю Дьячкову, кандидатам в депутаты, выдвинутым ОД, Ирине Мальцевой и Андрею Сергееву; в Татарстане же пришли к кандидату в парламентарии Ирине Никифоровой, технологу Андрею Давыдову и родителям кандидата Эмиля Гараева.

С московском офисе ОР отключены камеры и заблокированы двери. Сотрудников организации внутри помещения нет.

"МБХ медиа" навестили граждане, представившиеся сотрудниками управления экономической безопасности. На данный момент большей информации нет.

Это уже не первый раз за последнее время, когда к членам и сотрудникам обозначенных организаций приходят силовики.

9 июля правоохранители провели масштабные обыски в "Открытой России", у московского муниципального депутата Юлии Галяминой, а также шеф-редактора "МБХ медиа" Сергея Простакова. Мероприятия проходили в рамках дела ЮКОСа, главный фигурант которого, Михаил Ходорковский, был задержан еще в 2003 году и провел после этого 10 лет в колонии.

13 июля столичный офис ОР вновь обыскали.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.