18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:49

В Кремле сообщили об отказе от проведения традиционной "Прямой линии" с Путиным

фото ЗакС политика В Кремле сообщили об отказе от проведения традиционной "Прямой линии" с Путиным

Традиционная "Прямая линия" с Владимиром Путиным в текущем году проводиться не будет, уведомил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Частично её формат будет отображен в грядущей большой пресс-конференции президента, которая должна пройти в декабре.

"Попробуем добавить какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре", - цитирует ТАСС Пескова.

Чиновник отметил, что Путин и так "проводит прямую линию уже последние несколько месяцев", в связи с чем её организация в этом году автоматически утратила резонность.

Последний раз "Прямая линия" с Путиным проходила в июне 2019 года.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

8 сентября, 20:55 "Претенденты с искринкой": Власти Ленобласти намерены пополнить губернаторский кадровый резерв

8 сентября, 20:03 Нижегородские полицейские заблокировали слушателей лекции "Голоса" в помещении

8 сентября, 19:05 СМИ: По подозрению в крупном мошенничестве задержан замминистра энергетики Тихонов

8 сентября, 18:48 Арбитражный суд признал Валерия Израйлита банкротом

8 сентября, 17:33 Прокуратура Перми требует отменить "чрезмерно мягкий" приговор за акцию с манекеном Путина

8 сентября, 17:28 Не пробыв на посту и года, свой пост покинула гендиректор "Ленфильма" Юрченко

8 сентября, 16:13 Мосгорсуд оставил Андрея Пивоварова под арестом

8 сентября, 13:56 "Ростелеком": Госпоисковик "Спутник" переориентирован на разработку ПО

8 сентября, 13:10 Беглов отреагировал на слухи о своей "отставке": Пусть клевещут

8 сентября, 12:55 Ефремова приговорили к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:31 Песков рассказал об "обеспокоенности" исчезновениями людей в Белоруссии

13:25 "Ягодки впереди": Лукашенко пообещал показать недостающую часть перехваченного разговора о Навальном

12:59 Активисты жалуются на захват парковки строителями в Московском районе

12:47 Потерянного члена Координационного совета Белоруссии Колесникову нашли в СИЗО

12:30 Более ста новых трамваев "уедут" из Петербурга в Москву

12:15 Беглов поведал о задачах "Метростроя"

12:00 "Единая Россия" внесла в ЗакС новый законопроект о "балконной амнистии"

11:57 Павловский: Лукашенко хочет максимально "замазать" Путина

11:40 В МИД РФ посетовали на "нагнетание истерии" вокруг дела Навального

11:40 ГАТИ за неделю оштрафовала РЖД, "Зенит-Арену" и МО "Смольнинское"

11:28 Миронов отказал трехдневному голосованию в легитимности

11:11 Климатические активисты потребовали освободить задержанных в Беларуси коллег

11:06 "Люди в масках" задержали члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Знака

10:39 Больных COVID-19 россиян стало на 5218 человек больше: плюс 218 заболевших - в Петербурге

10:09 Беглов: Экономика Петербурга сильнее пострадала от пандемии, чем экономика Ленобласти

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru