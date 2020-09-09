"Люди в масках" задержали члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Знака

В Минске силовики в штатском увезли в неизвестном направлении члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии, юриста Максима Знака, информирует "Интерфакс".

"Максим покинул штаб Бабарико в сопровождении людей в масках и штатском. Они сели в микроавтобус и уехали", - уточнил собеседник агентства.

Сразу после задержания Знак дозвонился до "Эха Москвы", однако связь прервалась, и он успел отправить лишь слово "маски".

"В 8:30 у Максима должно было быть интервью, он не зашел в зум, я ему позвонил, он произнес фразу „похоже кто-то к нам пришел", отключился и написал слово „маски". Сейчас он недоступен", - поделился с TUT. BY пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Глебов.

Добавим, двумя днями ранее пропали и другие члены оппозиционного совета - Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов: перед этим Колесникову задержали в центре Минска неизвестные в гражданской одежде и масках и увезли на микроавтобусе. Белорусские МВД, комитет госконтроля и СК утверждали, что им ничего не известно о произошедшем.

Координационный совет оппозиции Белоруссии появился на фоне протестов против объявленных результатов выборов президента страны. Согласно им, победил действующий президент Александр Лукашенко с результатом около 80%, однако граждане считают выборы сфальсифицированными и считают победившей другую кандидатку – Светлану Тихановскую. С 9 августа на улицы белорусских городов выходят протестовать десятки тысячи граждан.

Фото: Максим Знак / Facebook