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11:11

Климатические активисты потребовали освободить задержанных в Беларуси коллег

фото ЗакС политика Климатические активисты потребовали освободить задержанных в Беларуси коллег

Представители сети Climate Action Network из страны бывшего СССР выпустили обращение с требованием освободить задержанных в центре Минска экологов Андрея Егорова, Ирину Сухий и Анастасию Захаревич.

По словам авторов обращения, их коллег 5 и 6 сентября похитили люди в гражданской одежде без опознавательных знаков. Климатические активисты требуют отпустить и других задержанных в ходе мирных акций, а также прекратить насилие и репрессии со стороны силовых ведомств Беларуси.

Обращение подписали представители различных инициатив России, Украины, Армении, Грузии, Таджикистана и Казахстана.

Climate Action Network - глобальная сеть из более чем 1300 экологических неправительственных организаций, работающих над продвижением действий правительства и отдельных лиц по ограничению изменения климата до экологически устойчивого уровня.

Напомним, во время протестных демонстраций 5 и 6 сентября в центре Минска было задержано до 300 человек. Акции за отмену результатов президентских выборов, согласно которым убедительную победу одержал Александр Лукашенко, и за прекращение милицейского насилия, проходят в белорусских городах уже месяц. Они начались поздно вечером 9 августа после подведения первых электоральных итогов. По данным лидеров белорусской оппозиции, за минувший месяц погибли семь участников уличных протестов.

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