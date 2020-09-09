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11:28

Миронов отказал трехдневному голосованию в легитимности

фото ЗакС политика Миронов отказал трехдневному голосованию в легитимности

В преддверии Единого дня голосования 13 сентября лидер справедливороссов Сергей Миронов выступил с однозначной позицией относительно нового формата выборов, который позволяет голосовать три дня. Такая электоральная процедура, уверен депутат Госдумы, не может считаться честной и легитимной в глазах общества, а возможность крупных фальсификаций заложена в многодневное голосование уже с самого начала.

"Избирательная система ни в коем случае не должна изобретать способы накрутить явку. Ценой такой "изобретательности" будет политическая нестабильность. Напротив, надо работать над тем, чтобы выборы были честными, прозрачными, а их результаты достоверными и неоспоримыми", - цитирует его суждение персональная пресс-служба.

Единственное оправдание, которое Миронов готов принять в этой связи - сложная эпидемиологическая обстановка. В свою очередь, в обычных, а не чрезвычайных условиях, по его мнению, выборы должны быть однодневными.

Отметим, что противников трехдневного голосования, как правило, возмущает еще и то, что новшество внедрили уже после назначения нынешней кампании, что есть, по их мнению, прямое нарушение и буквы, и духа закона.

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