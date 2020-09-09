ГАТИ за неделю оштрафовала РЖД, "Зенит-Арену" и МО "Смольнинское"

Государственная административно-техническая инспекция за прошедшие семь дней начислила штрафы на сумму более 8 млн рублей, сообщили в ГАТИ 9 сентября.

Наиболее крупные денежные взыскания назначены за неисполнение обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий и зон производства работ в надлежащем состоянии, а также загрязнение территорий.

Так, ОАО "РЖД" получила штраф в 100 тысяч рублей за то, что не очистило от граффити фасад принадлежащего ему здания на улице Днепропетровской. ОАО "Зенит-Арена" обязали выплатить 150 тысяч рублей за самовольное размещение ограждения и нарушение требований к уборке территорий у "Газпром-арены". За нарушение требований к уборке, а также "вынос грязи на колесах автотранспортных средств на территорию города" на 300 тысяч рублей оштрафовали ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". ООО "Жилкомсервис №1 Невского района" и ООО "Эверест" заплатят по 580 тысяч рублей за самовольное изменение фасадов здания и не проведение ремонта и очистки этого фасада.

Администрации муниципального образования "Смольнинское" назначен штраф в 40 тысяч рублей за нарушение требований к содержанию асфальтобетонного покрытия во дворе дома № 42 по улице Кирочной.

В ГАТИ отметили, что при рассмотрении дел об административных правонарушениях, учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, в 15 % случаев вместо штрафов выносили предупреждения.