18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:15

Беглов поведал о задачах "Метростроя"

фото ЗакС политика Беглов поведал о задачах "Метростроя"

Петербургский градоначальник Александр Беглов сообщил, что считает развитие метрополитена первостепенной задачей городской инфраструктуры, поскольку, подчеркнул он, подземка является основой системы пассажирского транспорта.

Рассуждая в беседе с "Деловым Петербургом" о будущем метростроения в Северной столице, управленец заявил, что компания продолжает функционировать в привычном режиме, выполняя обязательства, предусмотренные заключенными ранее контрактами.

"Компания "Метрострой" сейчас находится на стадии оптимизации производственных и экономических процессов. При этом [она] продолжает выполнение работ по заключённым государственным контрактам. Рассматриваются различные варианты стабилизации ситуации и обеспечения дальнейшего бесперебойного строительства объектов метрополитена. В том числе с участием финансовых институтов и потенциальных инвесторов. Переговоры ведутся и с иностранными компаниями", - поделился Беглов.

Ранее, напомним, из "Метростроя" ушел Сергей Харлашкин. Сейчас должность принадлежит его заместителю Алексею Старкову. На прошедшем не так давно собрании акционеров компании было выдвинуто предложение заменить Харлашкина на Константина Ерошенко, начальствующего над зарегистрированным в июле АО "Метротрансстрой", которое является "дочкой" "Стройтрансгаза" Геннадия Тимченко.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

3 сентября, 14:46 Бастовавшим метростроителям перевели 35 млн рублей на погашение долгов по зарплате

2 сентября, 12:10 Харлашкин о будущем главе "Метростроя": Не факт, что это будет человек из структур Тимченко

31 августа, 15:44 Харлашкин ушел из "Метростроя"

26 августа, 13:30 Петербургские метростроители объявили забастовку

19 августа, 18:25 Акционеры "Метростроя" не стали обновлять состав совета директоров

13 августа, 16:40 Экс-глава "Метростроя" Александров будет курировать строительство метро в "Стройтрансгазе"

10 августа, 20:51 СМИ: У петербургского "Метростроя" снова может смениться руководитель

5 августа, 20:53 Строительство "коричневой" ветки метро Петербурга могут возобновить через пару недель

5 августа, 18:32 Ростехнадзор приостановил строительство новой линии метро Петербурга

31 июля, 18:36 Экс-гендиректор "Метростроя" Александров передал свою долю в компании родственнице


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:31 Песков рассказал об "обеспокоенности" исчезновениями людей в Белоруссии

13:25 "Ягодки впереди": Лукашенко пообещал показать недостающую часть перехваченного разговора о Навальном

12:59 Активисты жалуются на захват парковки строителями в Московском районе

12:47 Потерянного члена Координационного совета Белоруссии Колесникову нашли в СИЗО

12:30 Более ста новых трамваев "уедут" из Петербурга в Москву

12:15 Беглов поведал о задачах "Метростроя"

12:00 "Единая Россия" внесла в ЗакС новый законопроект о "балконной амнистии"

11:57 Павловский: Лукашенко хочет максимально "замазать" Путина

11:40 В МИД РФ посетовали на "нагнетание истерии" вокруг дела Навального

11:40 ГАТИ за неделю оштрафовала РЖД, "Зенит-Арену" и МО "Смольнинское"

11:28 Миронов отказал трехдневному голосованию в легитимности

11:11 Климатические активисты потребовали освободить задержанных в Беларуси коллег

11:06 "Люди в масках" задержали члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Знака

10:39 Больных COVID-19 россиян стало на 5218 человек больше: плюс 218 заболевших - в Петербурге

10:09 Беглов: Экономика Петербурга сильнее пострадала от пандемии, чем экономика Ленобласти

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru