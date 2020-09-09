"Ягодки впереди": Лукашенко пообещал показать недостающую часть перехваченного разговора о Навальном

Белорусский глава Александр Лукашенко известил, что опубликованный ранее перехваченный диалог Варшавы и Берлина об отравлении Алексея Навального был продемонстрирован не полностью, самую "пикантную" его часть покажут в ближайшее время, поделился постфактум интервью с президентом главред радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

"Я дословно не процитирую, но смысл передам сейчас. Все, говорит, надо мной начали смеяться, но я вам скажу так: напрасно вы надо мной посмеялись, это очень серьёзная история, и это мы не придумали", - приводит он слова Лукашенко.

Перехват сообщения был осуществлен станцией разведки в Гродно, где, по словам президента Белоруссии, "работают суперпрофессиональные люди".

"Это только кусочек. <…> Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки ещё впереди", - пообещал Лукашенко.

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы якобы перехватили разговор между властями Польши и Германии, из которого следует, что информация об отравлении Навального не соответствует действительности.

Позднее по белорусскому ТВ показали запись диалога.

Накануне Меркель и официальные лица Германии заявили, что Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом из группы ядов "Новичок". К такому выводу пришли военные токсикологи.