Более 15 тысяч жителей Ленобласти хотят проголосовать на дому

Ленинградский областной избирком насчитал 15,6 тысяч заявлений, поступивших от желающих проголосовать надомным способом жителей региона, передает ТАСС со ссылкой на председателя ведомства Михаила Лебединского.

"Это небольшое количество, я думаю, оно будет увеличиваться немного. В то же время мы видим, что уже не менее 1% жителей решили подать такое заявление", - оценил он полученный статистический показатель.

Накануне Леноблизбирком также завершил прием заявлений о голосовании по месту фактического нахождения (не прописки).

"На сегодняшний момент у меня информация следующая: 16 тыс. 271 человек подали такие заявления. Из них - 2 тыс. 262 человека в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий, 12 тыс. - в участковых комиссиях, 141 человек в МФЦ и 2897 через портал госуслуги", - рассказал Лебединский.

Всего список избирателей региона насчитывает более 1,36 млн человек. Выборы губернатора пройдут в Единый день голосования 13 сентября. До них допустили четырех кандидатов: действующего главу области Александра Дрозденко, Александра Габитова, Андрея Лебедева и Александра Перминова. Политологи склонны считать, что серьезных соперников у Дрозденко на этих выборах не будет ввиду отказа их зарегистрировать.