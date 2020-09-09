Власти Калининградской области рассчитывают привить от гриппа не менее половины населения

На территории Калининградской области началась вакцинация взрослых и детей от гриппа, уведомили "Интерфакс" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"9 сентября в регионе начинается вакцинация населения. Прививки от гриппа будут делать в поликлиниках и передвижном комплексе Областного центра медицинской профилактики и реабилитации. Всего в рамках Национального календаря профилактических прививок в предстоящем эпидемическом сезоне планируется привить более 500 тыс. жителей региона", - поделились в ведомстве.

Постфактум прививочной кампании власти рассчитывают, что вакцинировано будет не менее 60% населения области. В прошлом году привились 503 819 человек, при этом ежегодно количество желающих сделать антивирусный укол растёт.

"В этом году прививка от гриппа особенно актуальна. В наступающем эпидемическом сезоне существует риск одновременной циркуляции респираторных вирусов, вирусов гриппа и COVID-19. Это увеличивает вероятность микст-инфекции (грипп + коронавирусная инфекция) и, соответственно, развития тяжелых форм заболевания, осложнений и возможных летальных исходов", - резюмировали в Роспотребнадзоре.