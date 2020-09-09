18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:57

К юристу защитников Шиеса пытались проникнуть с обыском: после она обнаружила залитую клеем дверь

фото ЗакС политика К юристу защитников Шиеса пытались проникнуть с обыском: после она обнаружила залитую клеем дверь

В офис к юристу Оксане Владыке, представляющей интересы защитников Шиеса, пытались попасть правоохранители: поводом стало её членство в штабе незарегистрированного кандидата в губернаторы Архангельской области Олега Мандрыкина, рассказала она сама в беседе с "МБХ медиа".

"Внимание ко мне повышенное в связи с тем, что [началась] новая кампания „Народный губернатор". И я была его доверенным лицом в избирательной комиссии - каждый кандидат имеет право назначить одного члена избирательной комиссии с совещательным голосом. Я была этим человеком, потом я защищала его в судах. Поэтому ко мне внимание повышенное. Я не люблю „Единую Россию", а она меня не любит. У нас с ней взаимность", - поделилась Владыка.

По информации "Новой газеты", в офис к юристу пытался попасть замначальника отдела общественного порядка городского УМВД майор Огорелков. Он стремился проникнуть в помещение, утверждая, что ему якобы "поступила информация, что здесь печатают экстремистскую литературу". При этом постановления на обыск или санкции суда у правоохранителя с собой не имелось. После визита полицейского Владыка обнаружила, что замочная скважина на двери офиса залита суперклеем.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:58 ФБК рассказал о многомиллиардных владениях и "экстремально дорогих" часах главы Татарстана

17:16 Петербургских учителей обязали искать ЛГБТ-символику в соцсетях своих подопечных

13:55 Замглавы Минэнерго Тихонову предъявили обвинение в хищении свыше 600 млн рублей

9:49 В Кремле сообщили об отказе от проведения традиционной "Прямой линии" с Путиным

8 сентября, 20:55 "Претенденты с искринкой": Власти Ленобласти намерены пополнить губернаторский кадровый резерв

8 сентября, 20:03 Нижегородские полицейские заблокировали слушателей лекции "Голоса" в помещении

8 сентября, 19:05 СМИ: По подозрению в крупном мошенничестве задержан замминистра энергетики Тихонов

8 сентября, 18:48 Арбитражный суд признал Валерия Израйлита банкротом

8 сентября, 17:33 Прокуратура Перми требует отменить "чрезмерно мягкий" приговор за акцию с манекеном Путина

8 сентября, 17:28 Не пробыв на посту и года, свой пост покинула гендиректор "Ленфильма" Юрченко


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:42 Пригожин считает, что Навального могли отравить сами "навальнисты"

20:26 В Минске снова силой разогнали протестную демонстрацию

19:53 ФРГ передала анализы Навального Организации по запрещению химического оружия

19:20 КПРФ призвала не голосовать досрочно на ближайших региональных выборах

18:59 Средний продуктовый чек в Петербурге обогнал московский

18:58 ФБК рассказал о многомиллиардных владениях и "экстремально дорогих" часах главы Татарстана

18:56 Суд допрашивает свидетелей по делу бывшего вице-губернатора Оганесяна

18:39 Комитет по развитию туризма запросил дополнительный 1 млрд из бюджета Петербурга

18:35 В Красногвардейском районе пустырь превратили в ледовый каток

18:27 СК Белоруссии: Колесникова и Знак арестованы в рамках дела о призывах к захвату власти

18:22 Комтранс Петербурга склоняется к увеличению стоимости проезда в метро до 62 рублей

17:59 "Яблочники" борются с трехдневным голосованием через суд

17:48 Поддерживавший Шиес экоактивист задержан за акцию с манекенами-"единороссами"

17:29 ОНК: Ефремов считает, что адвокат его подставил

17:16 Петербургских учителей обязали искать ЛГБТ-символику в соцсетях своих подопечных

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru