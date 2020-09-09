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15:19

В Псковской области с целью экономии бюджета хотят сократить число депутатов

фото ЗакС политика В Псковской области с целью экономии бюджета хотят сократить число депутатов

Спикер Псковского областного законодательного собрания Александр Котов считает, что число его коллег-депутатов следовало бы существенно сократить - с 44 до 26, о чем он заявил в интервью "Эху Москвы во Пскове". Инициатива продиктована хозяйственными, а не политическими соображениями.

"За 5 лет мы можем сэкономить более 100 млн рублей. Это не популистское сиюминутное заявление. Мы говорим о том, что нужно системно работать и думать, как эффективно использовать бюджетные средства", - отметил политик.

При этом цифру 26, по его словам, он взял "не с потолка", апеллируя к неудобствам, которые связаны с чрезмерной раздробленностью некоторых избирательных округов. Разногласий по этому вопросу с главой региона Михаилом Ведерниковым у него не имеется.

"Губернатор поддерживает наше предложение. Мы благодарны, что нашли поддержку со стороны губернатора и исполнительной власти. Это продуманное, взвешенное и согласованное решение", - заявил Котов.

Депутат псковского ЗакСа Лев Шлосберг объяснил в своем Telegram-канале законопроект единоросса Котова успехом регионального отделения "Яблока", которое он возглавляет.

Фото: сайт псковского областного ЗакСа

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