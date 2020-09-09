Смольный поддерживает эксперимент по повышению качества и безопасности молочной продукции

Видеоконференция под председательством главы Минпромторга Дениса Мантурова, посвященная повышению качества продуктов питания в России, прошла с участием петербургского губернатора Александра Беглова, передает пресс-служба Смольного. На ней преимущественно обсуждался новый эксперимент, предусматривающий специальную маркировку молочной продукции, которая призвана обезопасить потребителей: ее организуют таким образом, что становится возможным мониторить каждую стадию производства и транспортировки того или иного продукта. От Петербурга в эксперименте участвует завод "Пискаревский", а всего в него вовлечены 310 производителей и более четырех тысяч магазинов.

"Электронные сертификаты упрощают проверку качества продуктов, помогают бороться с фальсификатами. Сокращаются объемы незаконного оборота промышленной продукции. Это также влияет на собираемость налогов и таможенных пошлин. На рынке создается здоровая конкурентная среда", - оценил идею Беглов.

Как считает губернатор, следует как можно скорее и теснее скоординировать функционирование государственной системы мониторинга за оборотом товаров с такой же системой в области ветеринарии.

Эксперимент проводится в рамках стратегии повышения качества продуктов до 2030 года, принятой кабинетом министров четыре года назад.

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