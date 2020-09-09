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16:23

Шесть депутатов ЗакСа Петербурга попросили возбудить уголовное дело по факту госпитализации Навального

фото ЗакС политика Шесть депутатов ЗакСа Петербурга попросили возбудить уголовное дело по факту госпитализации Навального

Группа депутатов Законодательного собрания Петербурга 9 сентября направила письмо главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой расследовать причины госпитализации политика Алексея Навального. 

По их мнению, случившееся с оппозиционером подпадает под статью о посягательстве на жизнь общественного деятеля (277 УК РФ). Документ подписали беспартийные Максим Резник и Михаил Амосов, депутат от "Яблока" Борис Вишневский, член фракции КПРФ Александр Рассудов, а также представители "Справедливой России" Алексей Ковалев и Надежда Тихонова

Текст обращения был также внесен в виде проекта постановления городского парламента, уточнил Резник. В случае утверждения проекта, к Бастрыкину обратится уже все Заксобрание. Резник считает, что за принятие документа должны проголосовать даже его коллеги из противоположного политического лагеря.

- Даже те, кто считает, что это не выгодно российским властям и что это сам Навальный наелся "Новичка", тем более должны обращаться. Потому что Следственный комитет должен это первым все расследовать и доказать, что это сделал, например, Байден или Меркель, - прокомментировал ЗАКС.Ру Резник.

Напомним, Навальный был в коме с 20 августа по 7 сентября. Он продолжает находиться в берлинской клинике "Шарите". Немецкие врачи утверждают, что оппозиционер был отравлен ядовитым веществом из группы "Новичок". Согласно заключению омских медиков, оказывавших помощь пациенту в первые два дня его госпитализации, ядов или их следов в организме Навального обнаружено не было. 


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