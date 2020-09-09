Шесть депутатов ЗакСа Петербурга попросили возбудить уголовное дело по факту госпитализации Навального

Группа депутатов Законодательного собрания Петербурга 9 сентября направила письмо главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой расследовать причины госпитализации политика Алексея Навального.

По их мнению, случившееся с оппозиционером подпадает под статью о посягательстве на жизнь общественного деятеля (277 УК РФ). Документ подписали беспартийные Максим Резник и Михаил Амосов, депутат от "Яблока" Борис Вишневский, член фракции КПРФ Александр Рассудов, а также представители "Справедливой России" Алексей Ковалев и Надежда Тихонова.

Текст обращения был также внесен в виде проекта постановления городского парламента, уточнил Резник. В случае утверждения проекта, к Бастрыкину обратится уже все Заксобрание. Резник считает, что за принятие документа должны проголосовать даже его коллеги из противоположного политического лагеря.

- Даже те, кто считает, что это не выгодно российским властям и что это сам Навальный наелся "Новичка", тем более должны обращаться. Потому что Следственный комитет должен это первым все расследовать и доказать, что это сделал, например, Байден или Меркель, - прокомментировал ЗАКС.Ру Резник.

Напомним, Навальный был в коме с 20 августа по 7 сентября. Он продолжает находиться в берлинской клинике "Шарите". Немецкие врачи утверждают, что оппозиционер был отравлен ядовитым веществом из группы "Новичок". Согласно заключению омских медиков, оказывавших помощь пациенту в первые два дня его госпитализации, ядов или их следов в организме Навального обнаружено не было.

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