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16:28

На Пискаревском кладбище открыли плиту памяти новгородских воинов, погибших при осаде Ленинграда

фото ЗакС политика На Пискаревском кладбище открыли плиту памяти новгородских воинов, погибших при осаде Ленинграда

Пискаревское кладбище в Петербурге посетила официальная правительственная делегация Новгородской области во главе с губернатором Андреем Никитиным. Произошло это по случаю открытия на Алее памяти отдельной плиты в честь новгородцев, защищавших Ленинград в годы блокады с 1941 по 1944 годы и погибших за город, передает ТАСС.

"В условиях жесточайшей оккупации новгородцы партизанского края смогли через линию фронта провести 200 обозов с продовольствием в блокадный Ленинград. И это тоже был подвиг обычных людей, подвиг людей, которые понимали, что для всей страны значит наша столица, что значит Ленинград. Новгородцы в Боровичках лечили людей. Город Боровичи во время войны принял раненых больше, чем вся его довоенная численность", - напомнил Никитин в своем выступлении.

В свою очередь, его коллега, петербургский градоначальник Александр Беглов, отметил, что война была "одна для всех", и высоко оценил старания новгородских властей в том, что касается блокадников, проживающих на их территории.

Неделю назад аналогичную плиту на Пискаревском кладбище открыли в честь амурчан, защищавших осажденный Ленинград.


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