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16:31

Депутаты ЗакСа и другие эксперты обсудят вопрос слияния Петербурга и Ленобласти

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа и другие эксперты обсудят вопрос слияния Петербурга и Ленобласти

Необходимость объединения Петербурга и Ленинградской области станет очередной темой Петербургского дискуссионного клуба. Его заседание состоится 10 сентября.

Среди заявленных спикеров - депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский ("Яблоко") и Ольга Ходунова (КПРФ), экс-депутат областного парламента, советник губернатора Ленобласти Владимир Петров, генеральный директор АО "Медиа Пресс" Алексей Блинов и председатель отделения партии "Родина" в Ленобласти Владимир Шинкаренко.

Мероприятие пройдет в пространстве Freedom по адресу улица Казанская, 7. Оно начнется в 19-30.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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