Петербургских учителей обязали искать ЛГБТ-символику в соцсетях своих подопечных

Чиновники из администрации Невского района наказали классным руководителям 5-11 классов изучать в свободное время содержимое страниц в социальных сетях, которые ведут их подопечные, на предмет наличия ЛГБТ-символики, поделились в "Российской ЛГБТ-сети" скриншотами из переписки учителей одной из местных школ.

Отмечается, что полученную информацию, скорее всего, будут предоставлять правоохранительным структурам, поскольку преподавателей обязали не только описывать обнаруженное, но также составлять досье на ребенка с адресом проживания и личной характеристикой.

О том, что учителей попросили мониторить страницы школьников на предмет нарушения статьи о "пропаганде нетрадиционных отношений" (ч. 2 ст. 6.21 КоАП) не стала опровергать глава отдела образования Невского района Любовь Чалганская.

"Отдел образования незамедлительно информирует органы внутренних дел о несовершеннолетних, в отношении которых совершены противоправные деяния, либо которые совершили правонарушение или антиобщественные действия", - пояснила она в разговоре с представителями "ЛГБТ-сети".

"Получается, что администрация рассматривает только лишь факт размещения радужного флага школьниками как правонарушение или антиобщественное действие, которое должно быть наказано. Это просто неприемлемо", - цитирует, в свою очередь, Znak.com комментарий члена совета "ЛГБТ-сети" Светланы Захаровой.

В то же время в комитете по образованию Петербурга уведомили "Коммерсант", что обозначенных распоряжений с их стороны не поступало, информация проверяется на предмет легитимности.